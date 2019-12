'Het ontbrekende stukje geschiedenis' van Colijnsplaat dobbert straks in de haven

Oude Haven van Colijnsplaat bij zonsopkomst (foto: Birgit Dreis)

Colijnsplaat bestond in de Romeinse tijd niet, maar op ongeveer die plaats lag de nederzetting Ganuenta, een van de oudst bewoonde plaatsen van Zeeland. Ganuenta was een havenplaats waar schepen vanuit het achterland via de rivieren naartoe kwamen. "Vanaf daar maakten ze de sprong naar London", legt Van Well uit in het radio-programma Zeeland wordt Wakker.

De scheepjes die ze hiervoor gebruikten waren 'klein, maar zeewaardig'. Van Well heeft onderzoek gedaan hoe de schepen eruit hebben gezien. Dat was mogelijk dankzij wrakken die zijn gevonden in de Thames bij Londen.

Een beeldje van een Romeins schip zoals dat in de Romeinse tijd bij Colijnsplaat te zien was (foto: Ludo van Well)

De replica die Van Well wil bouwen wordt niet zo groot als het oorspronkelijke ontwerp. "Ik wil hem in de Oude Haven hebben en daar moet wel een beetje water in blijven zitten, nadat we het schip erin leggen", zegt Van Well met een knipoog. Vanaf het begin was het voor de kunstenaar duidelijk dat er een levensechte replica van het schip moest komen 'geen plaatjes', zegt hij resoluut. "Plaatjes hebben we al genoeg op de tv en op onze telefoon. In 3D bekijken is toch een hele andere beleving dan via platte plaatjes."

De bedoeling is dat Van Well de replica samen met een paar dorpsbewoners van Colijnsplaat gaat bouwen, volgens een strakke planning. In april volgend jaar willen ze beginnen en een jaar later moet de replica in de Oude Haven dobberen.