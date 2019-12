Smerdiekse kinderen zijn opnieuw de besten

De Lispeltuut (foto: Google Maps)

Tegenwoordig zijn alle basisscholen verplicht om aan een eindtoets deel te nemen. Landelijk is de CET-toets de grootste. Maar inmiddels is de IEP-toets in Zeeland groter dan de CET-toets. En openbare school De Lispeltuut, die vorig jaar nog op de vijfde plaats eindigde staat daarin nu op 1. De leerlingen van deze groep acht haalden dit jaar gemiddeld 93,5 punten. Terwijl het Zeeuwse gemiddelde 82,63 is en het Nederlandse gemiddelde is 82,15. Op de tweede plaats eindigde dit jaar 't Opstapje in Driewegen (Borsele). De Zeeuwse scholen doen het in de IEP-toets iets beter dan die in de rest van van het land.

CET

De bekendste toets is evenwel de CET-toets, voorheen bekend als de CITO. Inmiddels maken nog maar 71 van de 180 Zeeuwse basisscholen gebruik van deze toets. Groep 8 van de Juliana van Stolbergschool waren vorig jaar goed voor een 543,5 punten en hun opvolgers haalden dit jaar (de test werd in april afgenomen) zelfs 543,8, opnieuw het hoogste van Zeeland. Het Nederlandse gemiddelde is 535 punten. Opvallend is ook dat de nummer twee van vorig jaar ook dit jaar op de tweede plaats van de CET-toets staat: de Vlissingse Schoolvereniging in Vlissingen.

Kaart

Zoek op onderstaande kaart jouw school op en klik hem aan. De dertien scholen die de Route-8-test gebruiken als eindtoets zijn allemaal geconcentreerd in de oostelijke helft van Zeeuws-Vlaanderen. De gemiddelde score en de plaats op de ranglijst zijn in de popup te zien.

De cijfers zijn afkomstig van de datapagina van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zeeuwse kinderen beter

Het lijkt erop dat de Zeeuwse kinderen over het algemeen beter scoren op de eindtoetsen dan kinderen in de rest van het land. Het Nederlandse gemiddelde van de CET-toets (alleen gewoon basis-onderwijs) is 536,24 en met 536,38 scoren de Zeeuwse leerlingen gemiddeld dus iets beter.

In de IEP-toets is het Nederlandse gemiddelde 82,34, maar in Zeeland is het 82,55. Bij Route 8 is het verschil veel groter: Nederlandse gemiddelde is 204,2 en het Zeeuwse gemiddelde is 208,2.