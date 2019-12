Hier word je het meest bespied

Een van de 3.327 Zeeuwse bewakingscamera's (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg hangen 160 camera's op publieke plaatsen per 10.000 inwoners, het meeste van Zeeland. Goes en Sluis komen op plaats twee en drie.

Officieel

De cijfers zijn afkomstig van VPNGids.nl, een blogsite die VPN-aanbieders (voor anoniem internetverkeer) volgt. Om voor alle Nederlandse gemeenten de optelsom van bewakingscamera's te maken heeft VPNGids.nl de cijfers opgevraagd van de officiële registratie bij de politie. Die heeft namelijk een database aangelegd van 228.530 camera's in Nederland, om bij misdrijven snel het beeldmateriaal te kunnen hebben. In de meeste gevallen betreft het camera's van bedrijven. Vermoedelijk hangen er overal nog meer camera's, maar niet alle organisaties hebben hun camera's aangemeld.

Weinig

Zeeland heeft verhoudingsgewijs (kijkend naar zowel de oppervlakte als naar het aantal inwoners) maar weinig bewakingscamera's. Slechts 87 camera's op iedere 10.000 inwoners, namelijk 3.327 beveiligingscamera's geregistreerd. Provincies als Gelderland en Noord-Holland hangen veel meer camera's in de publieke ruimte. De gemeente Zandvoort spant de kroon: 473 camera's op iedere 10.000 inwoners.

Per vierkante kilometer

Een andere manier om de cameradichtheid per regio te vergelijken is naar oppervlakte. Per vierkante kilometer heeft Zeeland gemiddeld 1 bewakingscamera hangen, net zo weinig als in Friesland, het minste van Nederland. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn het er dertien per vierkante kilometer, het meeste van Nederland.