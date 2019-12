Honderd ouderen al twee weken zonder bezoek door norovirus

Deze deur bij verpleeghuis Vondellaan blijft al twee weken dicht voor bezoek (foto: Omroep Zeeland)

Maar een klein aantal bewoners van de afdeling op de Vondellaan, waar mensen met dementie wonen, raakte besmet met het virus. Bij het personeel zou het gaan om een man of 35. Inmiddels is de afdeling twee weken dicht, wat betekent dat er geen bezoekers op mogen, maar ook geen bewoners af mogen. "Op zich valt het mee hoeveel last de bewoners daarvan hebben", aldus locatiemanager Patricia Rietbergen. "We vinden het vooral heel jammer voor de familie, zeker zo rond de feestdagen is het vervelend als je niet naar een familielid toe kan."

Voorkomen is beter dan genezen, letterlijk." Marc Maas over het norovirus in het verpleeghuis waar zijn ouders wonen

De ouders van Marc Maas wonen in het verpleeghuis. Hij reageert gelaten over de sluiting: "Het is nu eenmaal zo. Het is niet leuk dat je niet op bezoek kan komen, maar die beslissing nemen ze niet voor niks. Voorkomen is beter dan genezen, letterlijk."

Het besmettelijke norovirus kan een onsteking van de darmen veroorzaken. Deze vorm van buikgriep komt in Nederland veel voor, vooral in de winter. Besmetting gebeurt vooral via de handen. Het virus kan bijvoorbeeld op de wc-bril, de spoelknop van het toilet, kranen en deurklinken terechtkomen, maar ook via de lucht worden verspreid. Iedereen kan worden besmet met het norovirus, maar mensen die in groepen bij elkaar zijn, zoals in een verpleeghuis of kinderopvang, lopen wel een verhoogd risico. bron: RIVM

In Ter Reede worden extra maatregelen genomen om verdere besmetting te voorkomen. Zo is er personeel voor de besmette afdelingen en personeel voor 'schone' afdelingen. "Daarin gaan we heel ver, mensen van de afdeling waar het virus is ontdekt gaan via een achterdeur naar buiten, in plaats van door de gang."

Volgens de locatiedirecteur zijn er geen grote aantallen bewoners besmet. "Het gaat telkens om een stuk of vier mensen, maar je moet voorkomen dat het zich blijft verspreiden."

Het verpleeghuis in Vlissingen is niet het enige dat momenteel kampt met een uitbraak van het norovirus. Ook in een verpleeghuis in Zierikzee kampen ze met een besmetting. Of liever gezegd: kampten. Begin van de maand raakten enkele bewoners en medewerkers besmet met het norovirus, maar volgens een woordvoerder van Allevo, waar het verpleeghuis onder valt, is het sinds drie dagen 'noro-vrij'. De betreffende afdeling is uit voorzorg nog wel afgesloten.