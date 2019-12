Terneuzense Angela bijna uit de schulden: 'Ik zette mijn trots opzij!'

"Het is echt sinds ik bij de gemeente ben, dat ik weer adem kan halen. Echt geweldig. Ik denk dat ik nu nog zo'n 2.000 euro schuld heb en de rest is allemaal weg. En ik kan sparen! Heerlijk!" Angela zit al ruim vijf jaar in de schulden. Ze heeft het syndroom van Ehlers-Danlos, waardoor ze vaak moe is en veel pijn heeft. Zij klopte zélf bij de gemeente aan. En dat wil de gemeente Terneuzen nu veranderen.

Fijn als er iemand aanbelt

Dat wordt mogelijk gemaakt door nieuwe wetgeving die volgend jaar wordt ingevoerd. Die maakt het mogelijk dat schuldeisers informatie mogen doorgeven aan de gemeente. Die kan dan proactief bij inwoners met schulden aanbellen en kijken of ze hulp willen hebben. Angela is daar wel voor. "Weet je wat het is op een gegeven moment ga je je trots opzij zetten. En dan is het fijn als er iemand aanbelt die zegt ik kan jou helpen!"

Beestjes redden en zorgen dat ze tip top in orde naar de volgende eigenaar gaan. Daar leef ik voor!" Angela de Jonge uit Terneuzen

Angela zet nu haar zinnen op het volledig schuldenvrij zijn. Door haar ziekte kan ze dan geen werk meer verrichten waar ze ervaring in heeft, maar ze hoopt te kunnen beginnen met een reptielenopvang. "Daar ga ik gewoon voor. Beestjes redden en zorgen dat ze tip top in orde naar de volgende eigenaar gaan daar leef ik voor!"

Lees ook: