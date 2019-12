Oud-topatleten Vermeule en Reynierse hebben veel aan elkaar gehad

John Vermeule (links) en Kim Reynierse aan tafel in De Derde Helft (foto: Omroep Zeeland)

Presentator Jan-Jaap Corré gooit de vraag in het begin van de uitzending maar direct op tafel. Wie was er nou de betere atleet? John Vermeule of Kim Reynierse? Vermeule kiest ondanks lichte twijfel voor zichzelf. Reynierse hoeft niet lang na te denken: "John was beter. Hij heeft een betere tijd gelopen op de marathon. Zo eerlijk is de marathon en hardlopen in zijn algemeenheid. Er zit wel een stukje techniek en tactiek in, maar uiteindelijk telt je tijd." De snelste tijd van Vermeule op de marathon is 2:12.22', Reynierse noteerde 2:13.43'.

Olympische Spelen

Toch deed Reynierse (namens Aruba) mee aan de Olympische Spelen en bereikte Vermeule dat nooit. "Dat doet nog altijd pijn", zegt Vermeule. Vooraf was afgesproken dat ik mocht gaan als Gerard Nijboer ook zou gaan, maar Gerard ging en ik moest thuis blijven. Op vier seconden ben ik afgeserveerd."

Reynierse vond deelname aan de Spelen niet het hoogtepunt uit zijn carrière. "Het was natuurlijk prachtig, maar mijn overwinning in de Marathon van Eindhoven was nog mooier." Vermeule maakte de overwinning van Reynierse die dag van dichtbij mee. "Ik was de haas voor Kim. Dat deed je als virendendienst. Andersom was het ook weleens het geval." Vermeule noemt het hoogtepunt van zijn carrière zijn Nederlandse titel op de tien kilometer in Helmond in 1992. "Dat had niemand verwacht. Ik kon het in de eindsprint afmaken." Reynierse weet het nog goed. "Ik heb het op tv gezien en ik word er nog emotioneel van als ik er aan terug denk. Vierhonderd meter voor het einde zag ik dat John in het spoor van Bert van Vlaanderen liep en wist ik dat hij hem zou gaan winnen. Dat was geweldig."

Michel Leonhart

In deze aflevering gaat het niet alleen over atletiek. Voetbaltrainer Michel Leonhart (53) uit Axel is ook te gast. Leonhart was bij verschillende Zeeuwse clubs actief en werd vijf keer kampioen. In België werkte hij ook voor verschillende clubs. Vorige maand stapte Leonhart op bij het Belgische KFC Herleving Sinaai, omdat mensen van de technische commissie zich met zijn opstelling wilden bemoeien.

GOES

Nu zit hij zonder club en ondanks dat hij zegt niet meer echt te zitten wachten op een kans bij één van de beste Zeeuwse clubs, staat hij er wel voor open. "Zelfs als assistent denk ik, waarom niet?", zegt Leonhart. "Ik heb inmiddels voldoende ervaring en heb de hoogste diploma's die je als amateurcoach kan hebben, maar ik besef ook dat trainers met ervaring als prof voorgaan. Ik ben wel degene met veel ervaring op amateurniveau. Je zou een goede match kunnen vormen. Rechterhand van Daan Eikenhout bij GOES? Ik sluit het niet uit, maar denk ook niet dat het zal gebeuren."

In de rubriek één-tweetje wordt voetballer Julius Bliek uit Burgh-Haamstede ondervraagd door Yorben Weststrate. Bliek vertelt onder meer zijn beste mop. Verder is er het weekoverzicht en het moment van Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke, die langs de kant stond bij MZC'11-Bruse Boys.