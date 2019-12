Film by the Sea strijkt neer op Schiermonnikoog

Film by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

Het idee sluit aan bij de ambities van Film by the Sea. Festivaldirecteur Jan Doense: "Deze speciale editie sluit perfect aan bij onze wens om ook op andere momenten in het jaar evenementen te laten plaatsvinden onder de vlag van Film by the Sea en het festival daarnaast meer naamsbekendheid buiten de provincie Zeeland te verschaffen."

Het kleinschalige festival op Schiermonnikoog wordt geopend door de film 'La belle époque', de Franse feelgoodfilm die afgelopen september ook al de opener was van de 21e editie van Film by the Sea in Vlissingen. In totaal staan op Schiermonnikoog negen films op het programma.