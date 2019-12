Zeeland wordt wakker op een warme decemberdag met maatjes in het zonnetje

Kerstdiner Maatjesproject Humanitas Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Maatjes in het zonnetje

In de Kloveniersdoelen in Middelburg is al een voorschot genomen op Kerstmis. Zo'n honderd mensen schoven aan voor het kerstdiner van het Maatjesproject van Humanitas Zeeland. De feestelijke maaltijd was bedoeld om de vrijwilligers in het zonnetje zetten en tegelijkertijd aandacht vragen voor het project. Humanitas koppelt met het Maatjesproject vrijwilligers aan mensen met een licht verstandelijke beperking om samen dingen te ondernemen, zoals een hobby, wandelen, fietsen, naar de stad gaan of een spelletje doen.

Verpleeghuis Vondellaan van Ter Reede in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Hoop op beter

Bij zorgcentrum Ter Reede aan de Vondellaan in Vlissingen wordt gehoopt dat vandaag de maatregelen na de uitbraak van het norovirus worden teruggedraaid. Het zou betekenen dat honderd ouderen weer bezoek kunnen ontvangen. Door het zeer besmettelijke virus dat darmklachten kan veroorzaken was de afdeling afgelopen twee weken gesloten.

Film by the Sea 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Ver van huis

Film by the Sea kijkt ver over de provinciegrenzen. Volgende maand is er op Schiermonnikoog een bijzondere editie van het Vlissingse festival. Met negen films, vertoond in het Dorpshuis, wil festivaldirecteur Jan Doenze de bekendheid van Film by the Sea buiten Zeeland vergroten.

Otheense Kreek (foto: Gisel van Aerts)

Hoe zacht wordt het vandaag?

Er is vandaag een wisseling van wolkenvelden en wat zon, vooral later in de ochtend en vanmiddag zijn er opklaringen. Er staat een zwakke tot matig wind uit zuidoost tot zuid, later een matige zuidwestenwind. Door die zuidenwind wordt het zacht: maximum 12 tot 14 graden. In de namiddag en vanavond is er kans op een bui.