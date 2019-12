Nog twee woningen Ter Reede door norovirus gesloten

Bij verpleeghuis Vondellaan van Ter Reede in Vlissingen is het Norovirus uitgebroken (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen twee weken moesten de bewoners het doen zonder bezoek, vanwege een uitbraak van het virus. Een klein aantal bewoners van de afdeling, waar mensen met dementie wonen, raakte besmet met het virus. Bij het personeel zou het gaan om zo'n 35 personen.

Er waren steeds meerdere verschillende woningen gesloten. Woningen die nu 'schoon' zijn worden opengesteld voor bezoekers. Locatiemanager Patricia Rietbergen:"Helaas zijn er gisteravond een paar bewoners met de ziekteverschijnselen bij gekomen. Die twee woningen blijven dicht. Het is heel erg vervelend, we proberen zoveel mogelijk maatregelen te nemen. Personeel dat in de schone woningen werkt komt niet in het besmette deel. We doen zoveel mogelijk. Bewoners reageren vrij rustig. Ze bellen veel met hun dierbaren. De één heeft er meer last van dan de ander."

Het besmettelijke norovirus kan een onsteking van de darmen veroorzaken. Deze vorm van buikgriep komt in Nederland veel voor, vooral in de winter. Besmetting gebeurt vooral via de handen. Iedereen kan worden besmet met het norovirus, maar mensen die in groepen bij elkaar zijn, zoals in een verpleeghuis of kinderopvang, lopen wel een verhoogd risico. bron: RIVM

Lees ook: