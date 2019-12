Overgewicht bracht Hoogerland terug op de fiets en hij kan het nog

Toch is het niet de start van een nieuwe carrière: "Maandag ga ik weer met de trein terug naar Oostenrijk en ga ik weer aan het werk," zegt Hoogerland met een glimlach op zijn gezicht. Hij geniet van het weerzien van zijn oud-collega's en staat ontspannen aan de start. "Het hoeft niet meer, maar ik wil toch wel graag een podiumplek vandaag."

Sterk deelnemersveld

Met ervaren beachracers en professionals Lars Boom en Timothy Dupont aan de start, lijkt het wat te hoog gegrepen. Maar de oud-Nederlands kampioen op de weg laat zien dat hij zijn talenten niet is verloren. Hij finisht uiteindelijk als vierde achter winnaar Ivar Slik, Dupont en Rick van Breda. Hij baalt direct na de finish, omdat hij door een valpartij in het begin van de wedstrijd op achterstand is gekomen. Maar z'n vierde plek geeft toch reden voor een tevreden Hoogerland een tiental minuten nadat hij over de streep is gekomen.

(foto: Omroep Zeeland)

Omdat het pension in het Oostenrijkse Karinthië gesloten was de afgelopen maand, kon hij het uitstapje maken. Samen met zijn vrouw en kinderen was hij naar Zeeland gekomen om vakantie te vieren samen met familie en vrienden. Toch heeft hij nog een paar nieuwe doelen voor dit seizoen, want ook in januari komt hij nog terug voor de beachrace in Egmond en staat hij aan de start op het Nederlands Kampioenschap in Renesse.

