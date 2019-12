Groei Zeeland blijft achter: werkgevers maken zich geen zorgen

Een gebouw in de steigers (archieffoto) (foto: Vivian Kramer)

Cees Pille van de Zeeuws-Brabantse werkgeversvereniging VNO-NCW zegt dat 'we niet te moeilijk moeten doen' over het afzwakken van de economie. "Het is nog altijd tussen de 1 en 2 procent. De stagnatie komt door minder groeiende sectoren: de industrie en de bouw. Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt. Er zijn hier zo'n 6000 openstaande vacatures. We weten onvoldoende mensen aan te trekken. Dat is wel een zorg."

Brexit

De onzekerheid over Brexit, het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, is groter in Zeeland, zegt Pille. "Zeeland is relatief sterker afhankelijk. Maar er zijn nog altijd positieve vooruitzichten. Men verwacht geen volgende recessie. Als we er met z'n allen in geloven komt het goed."

Zeeuws-Brabantse werkgeversvereniging: de vooruitzichten zijn positief