Kermende gewonden en marcherende soldaten: Het is voor even 'oorlog' in Brouwershaven

De opnamen van de film de Slag om de Schelde zouden vandaag om 14.00 uur starten, maar verslaggever Pim van den Berge die op de set staat zegt 'gefopt' te zijn. "Er wordt al volop gefilmd. Ik zag soldaten van The Black Watch of Canada, de mannen bestormden in 1944 de Sloedam. Hun tocht van toen wordt nu in scene gezet."

Volgens Van den Berge kostte dit al veel moeite. "Ze marcheren, krijgen orders door een straatje te lopen en dat moest keer op keer over." Het voordeel van een film is dat de tocht niet echt gelopen hoeft te worden. Tussen het acteren door genieten soldaten van The Black Watch of Canada van een bakje koffie en een broodje met een moderne smartphone aan het oor.

Alain de Levita, die ook de film Bankier van het Verzet heeft geproduceerd, is ook verantwoordelijk voor dit oorlogsdrama. De regie is in handen van Matthijs van Heijningen jr., bekend van The Thing, de remake uit 2011.

Het verhaal speelt zich af in 1944 en gaat over de militaire operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Het was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal draait om drie mensen die bij de operatie betrokken zijn: een jonge Nederlandse man die vecht aan de kant van de Duitsers, een verdwaalde Britse zweefvliegtuigpiloot en een jong meisje, dat deel uitmaakt van de verzetsbeweging.

Gijs Blom, bekend van onder meer Jongens en Pijnstillers, zal de rol spelen van de Nederlandse man. Tom Felton, bekend van zijn rol als Draco Malfidus in de Harry Potter films heeft een hoofdrol bemachtigd in deze oorlogsfilm.

Een speelfilm over de strijd om de vrije toegang naar Antwerpen via de Westerschelde in 1944 is een langgekoesterde wens van een aantal Zeeuwen. Het sluit aan op alle evenementen en verdere aandacht die dit jaar aan de Slag om de Schelde werd besteed.

Ooggetuigen gezocht

De makers van de film De Slag om de Schelde zijn op zoek naar ooggetuigen en hun kleinkinderen. De distributeur wil de ooggetuigen uitnodigen op de set om te kijken hoe de opnames van de film verlopen.

Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeentes financierden een bescheiden gedeelte van het budget van 14 miljoen. Het is de hoop dat een succesvolle film de zogenaamde 'Vergeten Slag' nog beter op de kaart zal zetten. Doordat ook Netflix, streamingdienst van films, series en documentaires, de film produceert en dus eveneens zal gaan aanbieden, wordt het potentiële kijkerspubliek nog eens veel groter.