35.000 euro om gelovigen en jongeren naar theater te trekken

Meer jongeren en gelovigen het theater in krijgen. De provincie heeft er 35.000 euro voor over. (foto: Omroep Zeeland )

Lezingen, publieke debatten en talkshows rond thema's die bij de producties aan bod komen. Maar ook workshops en samenwerking met muziekpodium De Spot in een dansvoorstelling voor jongeren. Het zijn allemaal ideeën en plannen van Zeelandia om een breder publiek het theater in te krijgen.

'Theater zou voor iedereen moeten zijn'

Provinciebestuurder Anita Pijpelink is er enthousiast over: "Theater zou er voor iedereen moeten zijn. Dus het is goed dat er nu nagedacht wordt over hoe moeilijk te bereiken doelgroep als jongeren en gelovigen toch in aanraking kunnen komen met theater."

Volgens Pijpelink werkt het wel twee kanten op. "Het is ook de bedoeling dat Zeelandia in gesprek gaat met gelovigen. Wat missen ze in de huidige programmering? Een dialoog beginnen dus."

Natuurrondleidingen

Ook gaat het productiehuis verder samenwerken met organisaties als Natuurmonumenten. Die verzorgt natuurrondleidingen op locatie. De GGZ en Indigo zijn betrokken bij de jongerenvoorstelling Norway Today. Ook wordt er samengewerkt om bijvoorbeeld bij de voorstelling passende diner of luncharrangementen aan te bieden.