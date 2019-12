Zeeland wordt wakker met boeren die van zich laten horen en Goes centraal bij Serious Request

Boer Gijs de Zwart uit Kuitaart protesteerde op 1 oktober in Den Haag, maar vandaag blijft hij thuis (foto: Omroep Zeeland)

Serious Request

Voor dj's van 3FM is deze woensdag het begin van een avontuur. De jaarlijkse Serious Request: The Lifeline gaat van start op de Grote Markt in Goes. Daar is vandaag ook van alles te doen, zo treden Racoon en Bear's Den op. En natuurlijk wordt er geld ingezameld. Het doel is tenslotte om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor slachtoffers van mensenhandel.

Serious Request start in Goes (foto: Piet Grim / 3FM)

Waarnemend burgemeester Huub Hieltjes van Kapelle blijft voorlopig zitten waar hij zit. Gisteravond is bekendgemaakt dat de pogingen om een nieuwe burgemeester te vinden als voor de tweede keer zijn mislukt. De vertrouwenscommissie vindt de kandidaten (het waren er deze keer 14, vorige keer 53) geen van allen geschikt.

Lees ook:

Slikken van de Heen (foto: Omroep Zeeland)

Het weer:

Er is vanochtend nog een wisselende bewolking met brede opklaringen, en lokaal nog een enkele bui. Maar vanmiddag is het droog en vrij zonnig, en het wordt ongeveer 8 a 9 graden. Er staat een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind, maar vanmiddag neemt de wind nog wat af.