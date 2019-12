3FM-actie voor het goede doel begint in Goes

Vanmiddag om 14.00 uur start in Goes 3FM Serious Request met een wandeltocht die op kerstavond eindigt in Groningen. De zogenoemde Lifeline haalt met 24 uur per dag live radio, geld op voor slachtoffers van mensenhandel. Om 12.00 uur starten de activiteiten op de Grote Markt in Goes met optredens van Racoon, Bear's Den en The Overslept.