Zeeuwen belangrijk bij oplossen ingrijpende misdaden

In Zierikzee bijvoorbeeld. Daar werd door alert optreden van inwoners in de Haringvlietstraat een woninginbraak snel opgelost. Een van de inbrekers werd vrijwel op heterdaad betrapt, de ander wist te ontkomen. Een bewoner had gezien dat de twee mannen zich in de tuin van de buren bevonden, wat volgens hem niet klopte. Hij belde gelijk 112 en de politie kon daardoor snel tot actie overgaan.

De afgelopen jaren wordt er in Zeeland steeds minder ingebroken in woningen. In 2013 werd in bijna 1.500 woningen ingebroken. Dit jaar ligt dat aantal ver onder de 500. Dat geldt niet voor de overvallen en straatroven.

"We merken dat inwoners van Zeeland zeer alert zijn en verdachte situaties melden. Daardoor hebben we snel de juiste informatie en lukt het zelfs om inbrekers en overvallers op heterdaad te betrappen", zegt Weydema.

Meer dan een kwart van inbraken opgelost

In 2018 wist de politie Zeeland-West-Brabant meer dan een kwart van de inbraken op te lossen, ruim boven het landelijke gemiddelde. "Elke aangifte wordt grondig onderzocht door een speciaal team", vervolgt Weydema. "Bijna altijd doen we een buurtonderzoek. Ook wijkagenten werken mee en geven tips door. We maken ook gebruik van vaste en mobiele kentekenplaatherkenning. En we kijken in het opkoopregister naar het aanbod van tweedehands spullen. Dat we daarnaast een kleinschalige provincie zijn, is wel prettig."

De oploscijfers voor dit jaar zijn minder hoog dan vorig jaar. Tot nu toe werd slechts vijftien procent van de woninginbraken opgelost; een halvering ten opzichte van 2018. "De onderzoeken dit jaar zijn lastiger. Er is momenteel geen zicht op dader(groepen), zoals voorheen", aldus Weydema.

Overvallen en straatroven

Het aantal overvallen en straatroven ligt een stuk lager in Zeeland dan het aantal woninginbraken. In 2018 waren er drie overvallen en dertig straatroven. Afgelopen jaar waren er veertien overvallen en bleef het aantal straatroven ongeveer gelijk. Wel worden ook hier meer overvallen en straatroven opgelost dan landelijk.

politie gebruikt databank met camera's (foto: Omroep Zeeland)

De aanpak kan nog steeds beter. De politie gebruikt camerabeelden om de misdaden op te lossen. Daarbij maken ze gebruik van een databank 'Camera in Beeld'. Daarin staan camera's van overheid, particulieren en bedrijven die zijn aangemeld. Op dit moment staan daarin ruim 3.300 camera's geregistreerd. Hoe meer camera's daarvoor worden aangemeld, hoe groter de kans dat daders op beeld staan en sneller gepakt kunnen worden.

'Blijf verdachte situaties melden: Bel 112'

Maar daarbij blijft het devies volgens Weydema om direct de politie te bellen bij verdachte situaties. Vooral ook omdat een woninginbraak zo'n ingrijpende gebeurtenis is. "Bel altijd 112 als je in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon en geef dit door aan de politie." En verder geldt het advies om rustig te blijven en geen risico's te nemen.