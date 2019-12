'Deelauto's ook op platteland uitkomst voor schonere lucht en betere bereikbaarheid'

Sinds september 2019 staan er deelauto's op het E-mobility park in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In totaal gaat het om 49.000 extra deelauto's in de twintig grootste plattelandsgemeenten. Met het uiteindelijke doel om in 2021 100.000 deelauto's te hebben in heel Nederland, met minimaal 700.000 gebruikers. Ook tien andere partijen, zowel overheden als private partijen, zetten vandaag hun handtekening onder de afspraken.

'Mooie aanvulling op openbaar vervoer'

Zowel organisaties, bedrijven als huishoudens kunnen auto's ter beschikking stellen om te delen met anderen. Autodelen biedt volgens minister van Velthoven niet alleen in de steden een uitkomst voor schonere lucht en meer ruimte voor groen, maar is ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing. "De deelauto verbetert de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben, en is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer."

De gemeenten die meedoen zijn behalve Sluis, Schouwen-Duiveland en Hulst ook Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, De Fryske, Marren, Goeree-Overflakkee, Hof van Twente, Het Hogeland, Hollands-Kroon, Horst aan de Maas, Medemblik, Midden-Drenthe, Opsterland, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Twenterand en Westerveld.

Volgens onderzoek van de stichting Natuur & Milieu staat een auto gemiddeld 23 uur per dag stil. Auto's delen zorgt niet alleen voor acht tot dertien procent minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2), maar verlaagt ook de parkeerdruk, aldus Van Veldhoven.

In 2019 zijn er zo'n 115.000 autodelers bijgekomen ten opzichte van 2018. Dit jaar maken in totaal 515.000 mensen gebruik van een deelauto. Dat moeten er in 2021 dus 700.000 zijn.