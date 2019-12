Het waarom van de winkelleegstand in één oogopslag

Overal in Zeeland staan winkels leeg (foto: Omroep Zeeland)

Alleen al in 2019 zijn er 35 gewone winkels minder in Zeeland en veertig nieuwe webwinkels meer ten opzichte van 2018. Een troost voor al die winkels die hun deuren moesten sluiten: in de rest van Nederland is het niet anders. Het aantal webwinkels groeit ook daar voor een deel ten koste van de gewone winkels. Webwinkels zijn in de CBS-cijfers nog de enige branche met forse groeicijfers.

Grafiek

Welke soorten winkels hebben de deuren definitief moeten sluiten? Van de 175 supermarkten die er nog in 2011 in Zeeland waren zijn er nu nog 160 over. Van de 545 Zeeuwse kledingzaken zijn er in diezelfde periode 90 mee gestopt, 25 van de 100 schoenenzaken, 15 van de 55 juweliers en 15 van de 80 slagerijen. Veel stabieler is het in de stoffen- en textielhandel: het waren er 35 in 2011 en het zijn er nu nog steeds 35.

Zeeuwse webwinkels

De 565 Zeeuwse webwinkels van 2019 hebben een gevarieerd aanbod. De grootste categorie zijn de kledinghandelaren met 140 registraties, de handelaren op internet met huis- en tuinartikelen komen met 100 inschrijvingen op de tweede plaats. Veertig Zeeuwse webwinkels verkopen voeding.