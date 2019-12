Zo wist Marinus Troost de politie naar inbrekers te leiden

De politie adviseert: Als je getuige bent van een misdrijf bel dan 112 (foto: Omroep Zeeland)

Het was 26 augustus 2018 04.40 uur toen Marinus Troost door zijn vrouw werd gewekt. Hij is zelf een vaste slaper, maar zijn vrouw hoorde verdachte geluiden bij de buren en vertrouwde het niet. "Ik hoor wat vallen, zei mijn vrouw. Dat kan toch gebeuren, zei ik nog. We liepen naar beneden en ondertussen hoorde ik ook geluiden waarvan ik dacht dat dat niet klopte. Ik wilde gelijk de politie bellen, maar mijn vrouw zei dat we het wel zeker moesten weten."

Politie was in de buurt

"Ik heb vervolgens het raam opengedaan en hoorde glasgerinkel", vervolgt Troost zijn verhaal. "Dat was plaatglas dat op de grond viel. Het klopte niet en toen twijfelde ik niet meer en belde 112. Het toeval wilde dat de politie in de buurt was en heel snel ter plekke kwam. Met de telefoon aan mijn oor kon ik de agenten vertellen wat ik hoorde en werd de eerste boef in de kraag gegrepen."

De tweede inbreker kon de politie niet meteen vinden. "Ik hoorde dat er gezocht werd met honden. De tweede man hadden ze dan ook vrij snel te pakken", zegt Troost.

Onveilig

Hij voelt zich niet onveilig in zijn woning, ondanks dat er bij de buren werd ingebroken. "Misschien ben ik daar wel te nuchter voor. Een volgende keer zou ik zeker weer bellen", aldus Troost.

De inbrekers van 24 en 33 jaar werden in de tuin aangehouden. Ze hadden een tas bij zich met sieraden zoals horloges. De spullen werden terugbezorgd bij de eigenaren. Die waren op het moment van de inbraak, niet thuis.

Lees ook: