Boeren tevreden, maar sluiten meer acties niet uit: dit was het boerenprotest in Zeeland

In alle vroegte verzamelden boeren in Zierikzee om daarna in colonne naar Middelburg te rijden.

Boeren komen vroeg in de ochtend bij elkaar in Zierikzee (foto: Dirk Timmers)

Actievoerende boeren zijn vanochtend met zo'n zeventig trekkers naar Middelburg gereden om zorgen te uiten over de toekomst van de sector.

Boeren onderweg naar Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Op de weg naar Middelburg toe voelde de boeren ook steun vanuit allerlei hoeken. "Zelfs de politie heeft ons in goede banen geleid naar Middelburg toe. We hebben niets anders dan lof voor iedereen die onze acties ondersteund heeft", aldus Hanse.

Bij de rechtbank werd een petitie overhandigd en op het Abdijplein ontving gedeputeerde Jo-Annes de Bat de boeren met koffie en koeken. Daar ging het gesprek met de actievoerders aan.

Ook over het gesprek met De Bat is Hanse tevreden. "Het was een vruchtbare dag, we hebben onze zorgen heel goed kunnen ventileren. Er is op een juiste manier naar ons geluisterd. We hebben overal de ruimte gekregen en je merkt dat iedereen achter ons staat."

Boerenprotest op Abdijplein (foto: Omroep Zeeland)

In het gesprek met De Bat hebben de boeren de zorgen besproken. "We hebben het over het hele pakket maatregelen dat op ons afkomt, waardoor we ons vak niet meer uit kunnen oefenen gehad. Hopelijk krijgt dat handen en voeten waardoor het ons weer wat makkelijker gemaakt wordt om gewoon verder in die toekomst te kunnen gaan", legt Hanse uit.

Of we nu weer acties van boeren kunnen verwachten is de vraag. Hanse hoopt in ieder geval van niet. "We gaan het helemaal bekijken. Als we zien dat er weinig tot niets veranderd wordt, dan zullen we er een volgende keer weer staan. Wanneer dat dan is hangt af van alle besluiten die genomen gaan worden de komende tijd."

Even appen op een wel heel bijzondere plek (foto: Omroep Zeeland)

