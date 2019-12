Provincie maakt geheime stukken zwembad De Spetter openbaar

Bekendmaking bij zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland)

Na de dure verbouwing van het zwembad werd overgestapt op een filteringssysteem met chloortabletten. Uit een rapport van de RUD blijkt dat die tabletten zeer waarschijnlijk de troebelheid van het water hebben veroorzaakt. Doordat het water troebel werd, waren zwemmers in het diepe deel van het bad niet meer te zien. De veiligheid van de bezoekers kwam daardoor in gevaar.

Wat nu openbaar gemaakt is door de provincie is de correspondentie tussen de RUD en de gemeente. In de stukken is te lezen dat de gemeente Tholen het gebruik van de tabletten eiste, omdat de gemeente geen grote hoeveelheden vloeibaar chloor door Tholen wilde laten vervoeren.

'Problemen hebben 200.000 euro gekost'

Volgens een betrokkene die Omroep Zeeland sprak zou er inmiddels weer overgestapt zijn op vloeibaar chloor, waarmee de problemen met het troebele water opgelost zouden zijn. Kosten voor deze maatregelen: bijna 200.000 euro. In de openbaar gemaakte documenten is niet na te gaan of dit klopt.

Burgemeester en wethouders wilden de stukken over het zwembad geheimhouden. Waarom precies is onduidelijk. De PVV op Tholen heeft vorige week een kort geding aangespannen waarin de partij openbaarmaking eist.

Volgens Vincent Bosch van de PVV is haast geboden om de stukken in te zien, omdat een ander zwembad in de gemeente ook verbouwd wordt. Bosch wil voorkomen dat daarbij dezelfde fouten worden gemaakt

Lees ook: