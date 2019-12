Jonge boerin Eline (10) rijdt op trekker mee naar protest: We willen van het gezeik af van het stikstof

Jonge boerin rijdt mee naar Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Eline kijkt met enthousiasme terug op de rit naar Middelburg. "Het is leuk dat ik met m'n vader op de trekker meeging en straks ook weer terug."

Het was vandaag niet het eerste boerenprotest waar Eline van de partij was. Twee maanden geleden is ze samen met haar moeder in de trein gestapt om deel te nemen aan de protestactie in Den Haag. "Dat was ook leuk."

Duidelijke boodschap

Eline is vastberaden om later boerin te worden en het veehoudersbedrijf van haar vader over te nemen. En dus vindt ze het belangrijk nu al van zich te laten horen, want haar boodschap is duidelijk: "We willen van het gezeik af van het stikstof."

Als er nog eens gedemonstreerd moet worden is de kleine boerin er weer bij.

