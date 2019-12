Coroos uit Kapelle kaart eigen appelmoeskartel aan: miljoenenboete voor zeven bedrijven

(foto: Pixabay)

De Franse mededingingsautoriteit heeft zeven bedrijven in totaal 58,3 miljoen euro boete opgelegd voor de concurrentievervalsende afspraken rond appelmoes, meldt Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Appelmoes voor supermarkten

Het kartel bestond van 2010 tot 2014. De bedrijven leverden appelmoes dat werd gebruikt voor huismerken van verschillende Franse supermarkten. Ook werd de appelmoes verkocht aan horeca en cateringbedrijven in Frankrijk. De bedrijven maakten in het geheim afspraken over de prijs en verdeelden daarna de marktvolumes en klanten onder elkaar.

Aparte mobiele telefoons

Medewerkers van de betrokken bedrijven ontmoetten elkaar in verschillende hotels en restaurants in Frankrijk. Alles moest geheim blijven: de mensen die de vergadering bezochten hadden aparte mobiele telefoons voor het voeren van overleggen.

Het maken van prijsafspraken is in heel Europa verboden. In de meeste landen krijgt de eerste deelnemer die een kartel onthult boete-immuniteit. Zo ook in Frankrijk, daarom is het Kapelse conservenbedrijf vrijgesteld van de boete, terwijl het wel zelf ook betrokken was bij de prijsafspraken.