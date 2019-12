Sing@sea zingt het hoogste lied op het perron

Vocalgroep Sing@sea uit Oostkapelle (foto: Sing@sea)

Sing@sea sjouwt een elektrische piano mee, zodat er muzikale begeleiding is bij de optredens. "Het wordt een hele onderneming." zegt Charles Tournoy van het koor. "We hebben gisteravond op de repetitie nog geoefend met opbouwen. Daarvoor hebben we steeds maar een kwartier." Het optreden zelf duurt een half uur en daarna is er nog een kwartier om op te breken en in te pakken voor weer op de trein moet worden gestapt.

Charles Tournoy over de optredens op de stations

Op de stations wordt lichte en dus voor bijna iedereen herkenbare kerstmuziek ten gehore gebracht. Tournoy noemt 'Have yourself a merry little Christman', 'Let it snow' en 'Baby, It's cold outside'.

Het koor kijkt ernaar uit de hele dag met zijn allen op stap te zijn en ook nog te mogen zingen. "Dat moet gewoon een feestje worden." Het is meteen ook de opmaat naar het tienjarig jubileum in 2020.

Optredens Sing@sea