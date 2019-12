Joe Buck op één in de Reclamemuziek Top 40

The Way You Take Time (foto: Joe Buck)

Joe Buck is de artiestennaam van Sjoerd de Buck. Hij studeerde aan de Tilburgse Rockacademie. Via een talentenjacht van Giel Beelen trok hij de aandacht van Ilse DeLange. Zij bood hem een contract aan. Joe Buck bezocht enkele malen Nashville om aan muziek te werken.

Begin dit jaar ontstond The Way You Take Time. Joe Buck schreef het samen met Simon Leferink voor een commercial van supermarktketen PLUS. Tot zijn eigen verbazing werd het opgepikt door de landelijke radiozenders. De single stond vijftien weken in de Top 40, met als hoogste positie: 22.

In de lijst staan reclameklassiekers als People gotta move (ANWB), 15 Miljoen Mensen (Postbank), Je voelt je thuis waar je Douwe Egberts drinkt (Douwe Egberts) en Morning Has Broken (Wereld Natuur Fonds). De Reclamemuziek Top 40 wordt vrijdag 20 december uitgezonden op NPO Radio 2.