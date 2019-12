Bolussen en donaties, dit was het Zeeuwse deel van Serious Request: The Lifeline

Om 12.00 uur startten de activiteiten op de Grote Markt in Goes met optredens van Racoon, Bear's Den en The Overslept. De eerste meters werden door alle zes de dj's afgelegd, daarna liepen Sander Hoogendoorn en Herman Hofman de eerste etappe, vanaf de markt in Goes naar Kloetinge, Kapelle, Schore, Hansweert en Kruiningen.

In estafettevorm

Daar werd het stokje overgenomen door Mark van der Molen en Jorien Renkema. Zij liepen via Krabbendijke en Rilland naar Völckerdorp. Daar gingen ze vannacht de grens over naar Brabant. Ze lopen nu in estafettevorm door naar eindbestemming Groningen.

Deze wandeltocht door het hele land voor het goede doel is de opvolger van het Serious Request Glazen Huis dat sinds 2004 op verschillende plekken in Nederland stond om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Vanwege het teruglopende aantal luisteraars besloot 3FM vorig jaar het concept om te gooien naar Serious Request: The LifeLine.

Slachtoffers van mensenhandel

Bij de eerste editie van The Lifeline waren er drie doelen waarvoor geld werd ingezameld. Dat leverde 1,3 miljoen euro op. Dit jaar koos de radiozender weer voor één doel: er wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van mensenhandel.

