Gezocht: 25 mensen die buschauffeur willen worden

Kees van Dis was wethouder en werd later buschauffeur (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe collega's hoeven niet per se allemaal jonge mensen te zijn. "We zoeken frisse mensen die zin hebben in een nieuwe uitdaging. Die sociaal zijn en flexibel. Hoe oud je bent maakt niet uit", zegt adviseur personeelszaken Saskia van der Graaf van Connexxion.

Gemiddelde leeftijd ligt hoog

Er ligt een uitdaging voor haar werkgever om genoeg buschauffeurs aan zich te binden. De gemiddelde leeftijd bij het bedrijf is 55 jaar en dat betekent dat er de komende jaren nog meer buschauffeurs zullen uitstromen. Daarom zijn er landelijk twee mensen aangesteld om de werving vanuit het bedrijf zelf op te zetten.

Voorheen deed de vervoersmaatschappij zaken via uitzendbureau's, maar nu willen ze actiever werven. "We kijken nog naar het bestickeren van de bussen en wat ik heel gaaf zou vinden is als we een grote banner in een aardappelveld kunnen neerzetten", zegt Van der Graaf.

De uitstroom heeft geen directe gevolgen voor de 54 buslijnen waarop nu beroepschauffeurs rijden. "Maar het opleiden van nieuwe mensen kost tijd, daarom gaan we nu al op zoek", aldus Van der Graaf.

