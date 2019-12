Dit zijn de beroepen met veel werklozen

Koeriers hebben het in Zeeland moeilijk om aan een baan te komen. (foto: ANP Foto)

Met name voor mensen die koerier zijn of willen worden liggen de banen niet voor het opscheppen. Net zomin als voor mensen die financieel-administratief werk willen doen of ondersteunend secretarieel werk. "Dan kan het zinvol zijn om zich ook te oriënteren op kansrijke alternatieven" zegt het UWV. Die alternatieven vind je in onze provincie vooral in de (voedings-)industrie, de bouw en het onderwijs.

Jongeren

De omvang van de werkloosheid in een gemeente wordt bepaald door de jongeren. Want in de grotere Zeeuwse gemeenten, met naar verhouding de meeste werklozen, zijn de jongeren (tot vijftig jaar) in de meerderheid. Maar in Kapelle en Veere, met de allerlaagste werkloosheid van Zeeland, vormen de jongeren slechts één derde van het WW-bestand. Klik op onderstaande kaart voor de details per gemeente.