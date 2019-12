Vlissingers hebben al weken last van stinkgracht

Schuitvaartgracht in Vlissingen (foto: Peter van Gils)

Volgens het waterschap heeft de stank met de ligging van de Schuitvaartgracht te maken in combinatie met veel wind en bepaalde windrichtingen. "De Schuitvaartgracht is laaggelegen, vlakbij de Westerschelde. Letterlijk achter de boulevard. Daardoor komt er via de bodem zout grondwater omhoog."

Het zoute grondwater zorgt ervoor dat de onderste laag van het water zuurstofloos is. Bij ongunstige weersomstandigheden worden waterlagen gemengd en komt er een stanklucht vrij.

Kapot doorspoelsysteem

De weersomstandigheden van afgelopen weken zijn niet de enige oorzaak van de stank. In de Schuitvaartgracht is een doorspoelsysteem aangelegd: met een pomp wordt het water zoveel mogelijk in beweging gehouden. Door een storing heeft de pomp de afgelopen tijd niet goed gewerkt. Het waterschap laat weten dat de gemeente de storing inmiddels verholpen heeft. De stankoverlast moet daardoor afnemen.

Complex probleem

Gemeente en waterschap kijken ook naar andere oplossingen om de overlast tegen te gaan. Volgens het waterschap is die oplossing niet zomaar gevonden, omdat het een complex probleem is waar geen kant-en-klare oplossing voor te vinden is. Het gaat dan vaak om grote investeringen, waar het resultaat niet van gegarandeerd is, geeft het waterschap aan.