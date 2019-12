50Plus: nog eens denken over een brug tussen Vlissingen en Breskens

Brug tussen Vlissingen en Breskens (foto: Jos de Witte)

Johan Hessing van 50plus stelt in een brief aan Provinciale Staten dat de exploitatie van het fietsvoetveer jaarlijks verlies lijdt. Hij verwacht geen beterschap, want in de brief staat "gezien het teruglopend gebruik zal de ferry alleen maar duurder worden. De twee ferryboten hebben ook niet het eeuwige leven en zullen op termijn ook vervangen dienen te worden." Hij vindt dat, met dit in het achterhoofd, een vaste verbinding in ieder geval nog eens moet worden overwogen.

De beschikbaarheid van een brug 24 uur per dag vindt Hessing verder een niet te onderschatten voordeel. Daar komt bij dat de wegen rondom de Westerscheldetunnel worden ontlast en dat komt de bereikbaarheid ten goede.

In de jaren '70 werd volop gediscussieerd over het plan om een hangbrug over de Westerschelde te bouwen. In eerste instantie werd gedacht aan een verbinding tussen Kruiningen en Perkpolder, later kwam ook het tracé Vlissingen - Breskens in beeld. Uiteindelijk in 1995 toch gekozen voor een tunnel tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk.

Hessing stelt voor om advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat eerder de provincie adviseerde over de Westerschelde Ferry ,een kosten-batenanalyse te laten maken van zijn plan. "Zeeland wil zijn bewoners behouden en met name de jeugd, wij moeten dan wel met plannen komen om dit waar te maken."