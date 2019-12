Tolhoek wil Elfstedentocht rijden: 'Al zit ik in Australië, ik kom terug!'

(foto: Omroep Zeeland)

Antwan Tolhoek begon zijn sportcarrière als marathonschaatser. Toen droomde hij al van een deelname aan de Elfstedentocht en dat is nooit overgegaan. "Als het doorgaat dan moet er toch iets met m'n ploeg Jumbo te regelen zijn."

Van Down Under naar Leeuwarden

Een mogelijk probleem zou kunnen zijn dat Tolhoek in januari in Australië zit. Hij komt daar half januari aan de start van de Tour Down Under.

Tolhoek op 18-jarige leeftijd tijdens een schaatsmarathon (foto: Omroep Zeeland)

In de Zeeuwse Kamer vertelde Tolhoek dat hij het marathonschaatsen soms nog wel eens mist. "Als ik zou mogen kiezen, dan zou van mij het wielerseizoen later beginnen zodat ik de wedstrijden op de Weisensee in januari nog kan rijden. Alleen dat zit er niet in en het moet eerst nog maar eens gaan vriezen."

