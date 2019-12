Zeeuwse risico's in kaart gebracht, nu de Vlaamse nog

Het nieuwe risicoprofiel uitgewerkt als plaatje (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeesters wijzen er op dat de risico's niet aan de grens ophouden. Ook aan de Vlaamse kant van de grens zijn er bijvoorbeeld chemische bedrijven en scheepvaart die gevaar op kunnen leveren voor Zeeland.

Volgens Edith van der Reijden van de veiligheidsregio wordt het aanvullen een flinke klus die misschien wel meer dan een jaar in beslag gaat nemen : "We zitten daar met vijf brandweerzones en drie provincies om tafel en dat moet allemaal met elkaar afstemmen." Ook kennen ze in Vlaanderen deze manier van risico-inventarisatie niet. "Ze hebben daar geen verplichting om de inwoners te vertellen wat de risico's zijn en ook niet om te vertellen of ze die risico's wel of niet aankunnen.

Van kerncentrale tot een grieppandemie

Nu het risicoprofiel officieel is aangenomen, kan de veiligheidsregio het de komende jaren gaan gebruiken om het beleid verder af te stemmen. In het risicoprofiel zijn risico's in kaart gebracht op waarschijnlijkheid en impact. Zo zijn 'een ongeluk met de kerncentrale' en 'een overstroming' in het profiel opgenomen omdat ze grote gevolgen hebben, maar niet erg waarschijnlijk. De 'ramp' die het meest waarschijnlijk is en de grootste impact heeft, is een grieppandemie.

