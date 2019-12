Kim (31) ruilde de taxi in voor de bus: 'Dat grijze lint volgen en gaan'

Kim reed al enige tijd taxi, maar vanwege een reorganisatie zou ze haar baan verliezen. Op de standplaats in Goes kwamen ook buschauffeurs en die raadden haar aan om te solliciteren. Ze is de opleiding gaan volgen en nam plaats achter het stuur van het twaalf meter lange gevaarte.

Op dit moment werken er 231 buschauffeurs bij Connexxion in Zeeland. Om de uitstroom in de toekomst op te vangen zijn ze nu op zoek naar zeker vijventwintig nieuwe chauffeurs. In Zeeland hebben we 75 lijnen in totaal. Vierenvijftig daarvan worden gereden door beroepschauffeurs.

Wie buschauffeur wil worden moet een opleiding volgen. Daar zit onder andere een psychologische test in, maar natuurlijk ook de rijlessen en het examen om op een bus te mogen rijden. "Het is best wel pittig, maar ik vond het heel leuk en dat maakte het een stuk makkelijker", zegt Kim.

Connexxion is op zoek naar 25 nieuwe buschauffers (foto: Omroep Zeeland)

Nog elke dag gaat ze met veel plezier naar het werk. "Je ziet van alles. De natuur verandert, er gebeuren dingen op de weg. Je hebt contact met heel veel verschillende mensen. Het is echt niet zo saai als mensen vaak denken."

Altijd weer spannend

Zelf rijdt ze voornamelijk op de lijnen in en rond Middelburg. "Als er ergens dan een vrachtwagen staat te laden is het altijd weer spannend om in te schatten of je er langs kunt. Als je dan je bochten hebt gemaakt en het gelukt is, ben ik altijd weer trots."

Lees ook: