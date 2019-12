Walviskaak aan kademuur in Veere kan er weer eeuwen tegen

Volgens stadsarcheoloog Bernard Meijlink was dat erg nodig. "Als die zo langer zou zijn blijven hangen dat was de kaak in de kortste keren kapot gegaan. Nu is die geïmpregneerd met kunsthars en kan de walviskaak er weer eeuwen hangen."

Bij de schoonmaakactie werden allerlei leuke vondsten gedaan zegt Meijlink. "We vonden onder meer een hele oude pijpenkop, een knoop van een Franse soldaat en zelfs musket kogels." Die voorwerpen zijn te zien in het Stadhuis van Veere bij de tentoonstelling 'Walviskaak aan de muur'.

Aan de kaak stellen

De walviskaak staat symbool voor de walvisvaart. Veere sloot zich in 1616 aan bij de Noordse Compagnie. Dat was een Nederlands kartel voor de walvisvaart. Meijlink: "In de zeventiende en achttiende eeuw was het een goed gebruik om kaken aan de muur van een openbaar gebouw, zoals een stadhuis te hangen. Het was een teken van de burgers dat de bestuurders rekening met hen diende te houden. Ze zouden het anders aan de kaak stellen."