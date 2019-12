Cadzand omgedoopt tot één groot vakantiepark

Cadzand omgedoopt tot Vakantiepark Cadzand (foto: Marco van Lith)

De dorpsraad maakt zich vooral druk over het aantal toeristen in de kern. Volgens Jan Voerman van de dorpsraad komt dat omdat permanente woningen in het dorp worden opgekocht en aan toeristen worden verhuurd. "Daardoor krijg je Amsterdamse effecten, de leefbaarheid is in het geding". Hij verwijt het de gemeente Sluis dat er meer oog is voor toeristen dan voor de eigen inwoners.

'Dorpsbewoners over tien jaar weg'

Voerman legt uit dat de toeristen vaak uitbundiger zijn en vaak met drie of vier auto's per gehuurd huis komen. Dat zorgt weer voor de nodige parkeerproblemen in het dorp. "Als dit zo doorgaat zijn alle dorpsbewoners over tien jaar weg". Volgens Voerman wordt het voor starters onmogelijk om een huis te kopen, omdat investeerders de panden wegkapen.

De dorpsraad ziet het allemaal met lede ogen aan en hoopt nu met het plaatsnaambord iets teweeg te brengen, vooral bij raadsleden. Vanavond wordt tijdens de raadsvergadering een voorstel ingediend, waardoor huizen voortaan alleen onder voorwaarden aan toeristen mogen worden verhuurd.