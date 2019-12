Pa Olvidarte levert Emma Heesters drie nominaties op

Emma Heesters (foto: Omroep Zeeland)

Emma Heesters brak dit jaar door bij het grote publiek met het nummer Pa Olvidarte. Ze zong dat samen met Rolf Sanchez in het tv-programma Beste Zangers. De drie nominaties heeft ze aan dit nummer te danken. In de Nederlandse Top 40 staat het nummer deze week op een tweede plaats. Morgen komt de nieuwe lijst uit.

Danny Vera sleept twee nominaties in de wacht voor de 100% NL Awards: als beste zanger en met zijn hit Roller Coaster. Het nummer is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de Top 2000 van Radio 2. Roller Coaster staat in deze lijst op een vierde plaats. Het nummer stond 27 weken in de Nederlandse Top 40 met de 21e plek als hoogste notering.

BLØF is genomineerd in de categorie groep/band van het jaar en Joe Buck maakt, net als Emma Heesters, kans op de prijs als doorbraak van het jaar. Het nummer The Way you take Time van Buck bereikte vandaag de eerste plek in de Reclamemuziek Top 40. De single stond vijftien weken in de Top 40, met een 22e plaats als hoogste positie.

Stembus is geopend

Stemmen kan via de website van 100% NL. De eerste stemronde loopt tot en met 2 januari 12.00 uur. Op maandag 6 januari 12.00 uur worden de finalisten bekend gemaakt en gaat de stembus opnieuw open.