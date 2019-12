Jo neemt na halve eeuw afscheid van 'zijn' winkel

Een opleiding tot fietsenmaker heeft hij nooit gevolgd. Het vak leerde Jo van zijn directe collega Rinus Neels. "Ik sleutelde thuis in de schuur regelmatig aan brommers en dat vond ik leuk. Ik hoopte dat ik dat bij Jeremiasse ook mocht gaan doen, maar helaas. Ik werd in eerste instantie opgeleid tot fietsenmaker."

Wekenlang haalde Jo fietsen helemaal uit elkaar om ze daarna weer, tot en met het laatste boutje, in elkaar te zetten. "En banden plakken, ik kon geen band meer zien op een gegeven moment. Nou, dan leer je het wel hoor."

Er is in die afgelopen 51 jaar veel veranderd. "Vroeger was een fiets gewoon een vervoersmiddel om van A naar B te komen en had een gewone terugtraprem. Tegenwoordig heb je fietsen met 27 versnellingen." Daarnaast heeft volgens Jo de E-bike ook een enorme vlucht gekregen en gaat die ontwikkeling erg snel. "Om bij te blijven moet je dus op cursus. Gelukkig hoef ik dat de laatste jaren niet meer. Dat doen m'n jongere collega's."

Patrick Tolhoek

Fietsen repareren deed Jo graag, maar het liefst begeleidde hij leerlingen die fietsenmaker wilden worden en bij hem stage liepen. "Ik heb heel wat jongens de kneepjes van het vak geleerd en dat voor iemand die niet geleerd heeft. Daar ben ik best een beetje trots op."

Met één van zijn leerlingen heeft hij nog steeds contact. Oud-profwielrenner Patrick Tolhoek heeft namelijk ook bij Jo stage gelopen. "Maar het gebeurde regelmatig dat hij, als het mooi weer was, vroeg of hij eerder weg mocht om te gaan trainen, hahaha."

Jo de Wilde aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Jo is niet bang voor het bekende 'zwarte gat' en ziet zijn toekomst als pensionado positief tegemoet. "Ik ga me niet vervelen. Ik heb genoeg hobby's waar ik straks tijd voor heb. Ik vis graag, ik heb een bootje en in de zomer rijd ik graag motor. Daarnaast heb ik twee kleinkinderen, dus opa past ook regelmatig op. Leuk hoor."

Een hekel aan fietsen

Je zal Jo alleen niet snel tegenkomen op een fiets. Hij heeft namelijk een hekel aan fietsen. "Ik moest voor m'n werk elke fiets die ik had gerepareerd testen. Dat hoorde er nou eenmaal bij. Maar ik heb nooit de behoefte gehad om in m'n vrije tijd ook nog eens een rondje op een fiets te gaan doen. Ik heb vorig jaar een racefiets omgebouwd tot toerfiets, maar die staat nog steeds in de schuur. Ik heb er nog geen kilometer mee gereden."

Maar wellicht komt daar verandering in als Jo eenmaal met pensioen is. "Ik moet wel blijven bewegen. En het schijnt ook goed te zijn voor je gezondheid, dus wie weet, hahaha."