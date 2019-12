Zeeuwen de baguettes en croissants, Fransen de bolus

studenten in de keuken van Scalda (foto: Omroep Zeeland)

In het najaar lopen er Franse studenten rond op Scalda in Middelburg. De taal zal geen probleem zijn, vertelt Eric Kerkhaert van Scalda. Ondanks dat hij zelf geen woord Frans spreekt, kunnen een aantal van zijn studenten dat wel. "Maar de voertaal is Engels en dat kunnen ze zeker."

Stages

Onlangs werden de handtekeningen onder een convenant gezet. "Eerst zullen er docenten bij elkaar op bezoek gaan en in een later stadium volgen de studenten. Die kunnen elkaar leren kennen en later contact houden via Skype. Uiteindelijk moet het gaan leiden tot stages", hoopt Kerkhaert.

De onderwijsinstellingen werken al langer samen, onder andere in projecten en in uitwisselingstrajecten met studenten. Maar beide scholen wilden de samenwerking verder uitbreiden met uitwisselingen van docenten, stages voor studenten en (digitale) verbindingen met elkaar tijdens de lessen Frans.

Een tijdje naar Frankrijk

Ervaring op doen over de grens is niet meer weg te denken bij de opleiding als kok. "Veel studenten gaan in het buitenland op stage maar dat regelen ze dan vaak zelf. Met deze samenwerking is het gemakkelijker om een tijdje in Frankrijk te werken", zegt Kerckhaert. "Calais is vlakbij terwijl je wel in het buitenland bent. Dat maakt het gemakkelijk om elkaar te ontmoeten."