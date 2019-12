Hoop voor patiënten revalidatiezorg; VGZ moet dossiers herzien

Ivo van Loo van SRN in de oefenruimte (foto: Omroep Zeeland)

De zorgverzekeraar moet het oordeel van de behandelend arts als uitgangspunt nemen. Daarvan afwijken mag wel, maar dan moet dit wel 'objectief en toetsbaar gemotiveerd worden', volgens geldende regels, staat in het vonnis. Volgens de rechter heeft VGZ dit eerder niet voldoende gedaan.

'Arts bepaalt'

Volgens Koen Mous, advocaat van de patiënten en de kliniek maakt de uitspraak duidelijk dat de zorgverzekeraar niet op de stoel van de arts mag gaan zitten. "De arts bepaalt welke behandeling een patiënt nodig heeft, niet VGZ", aldus advocaat Koen Mous. De uitspraak geldt overigens niet alleen voor VGZ, maar ook voor de zogenoemde VGZ-labels Univé, IZZ , UMC en IZA/VNG.

Revalidatie is voor patiënten van groot belang om weer mee te doen in het maatschappelijk leven"" Ivo van Loo, therapeut en oprichter SRN

Volgens de rechter zijn de afwijzingen van VGZ summier onderbouwd en bestaan ze voornamelijk uit opmerkingen als 'niet doelmatig.' Ook vindt de rechter het kwalijk dat de arts die namens VGZ de aanvragen heeft beoordeeld geen enkele keer contact heeft gezocht met de revalidatiearts om vragen te stellen over de aanvragen.

Volgens Ivo van Loo van SRN is de uitspraak niet alleen goed nieuws voor de eigen patiënten, maar ook voor honderden andere patiënten in heel Nederland. "Want bij vrijwel alle revalidatieklinieken werden aanvragen voor behandeling zonder objectieve reden afgewezen", aldus Van Loo.

'Handelswijze kan niet door de beugel'

Van Loo merkt verder op dat patiënten met exact dezelfde indicatie bij andere zorgverzekeraars zoals CZ, Zilveren Kruis en Menzis zonder toestemming meteen in behandeling worden genomen. "Ik ben blij dat de rechter VGZ duidelijk heeft gemaakt dat hun handelswijze niet door de beugel kan. Het gaat om schrijnende gevallen van patiënten met meervoudige en complexe problemen die dringend behandeling nodig hebben in de medische specialistische zorg. Voor hen is revalidatie van groot belang om weer aan het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen."

SRN heeft vestigingen in Goes, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Kapelle, Wemeldinge. Kruiningen, Kortgene en Rilland.

'Wel objectief geweest'

VGZ zegt in een reactie dat de afwijzingen inderdaad erg summier zijn toegelicht. De verzekeraar belooft binnen vijf dagen opnieuw een reactie te sturen naar alle 21 patiënten. Dan ook uitgebreider uitgelegd. Woordvoerder Jascha Hagendoorn van VGZ in een schriftelijke reactie: "Wij zijn van mening dat wij de aanvragen objectief hebben beoordeeld, waarbij wij ook nadrukkelijk hebben gekeken naar de normen die de revalidatieartsen in hun kaders en richtlijnen zelf hebben opgeschreven (...)Tot slot vinden wij het belangrijk om (nogmaals) te onderstrepen dat deze patiënten in veel gevallen wel bij een andere zorgverlener (zoals fysiotherapeut of psycholoog) terecht kunnen voor behandeling van hun klachten."

