Na tien jaar weer Marine-opdracht voor Damen

Artist impression van het schip dat Damen gaat bouwen voor de Koninklijke Marine (foto: Damen Schelde Naval Shipbuilding)

De opdracht is verstrekt door het Kabinet. Dat heeft de Tweede Kamer hiervan vanavond op de hoogte gebracht. Formeel heeft de Kamer nog het laatste woord.

Oplevering in 2024

Het nieuwe bevoorradingsschip heet in jargon een 'combat support ship', en krijgt de naam 'Den Helder'. Het is gebaseerd op het eerder door Damen gebouwde joint support ship Zr.Ms. Karel Doorman. Door een bestaand schip als basis te nemen kan het nieuwe schip al in 2024 worden opgeleverd. Het bijna 200 meter lange schip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast nog 75 mensen extra meenemen. Ook is er plek voor een aantal helikopters en ongeveer 20 containers.

Belangrijkste leverancier

Directeur Hein van Ameijden van Damen Schelde Naval Shipbuilding is blij met de opdracht, maar juicht pas als ook de Tweede Kamer groen licht heeft gegeven. "De Schelde is al 140 jaar de belangrijkste leverancier van Defensie en de Koninklijke Marine. Deze maand was het precies tien jaar geleden dat de laatste opdracht voor een groot Nederlands marineschip werd vergeven". In de tussentijd heeft Damen vooral geleverd aan het buitenland. Daaronder waren tien fregatten voor buitenlandse partijen.