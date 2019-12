Zeeland wordt wakker: Aanvaring, marine-order & bestuurscrisis

Aanvaring

Bij Hansweert is gisteravond een vrachtschip met een duwbak op de dam van de voorhaven gevaren. De schade viel mee, al heeft het schip wel een kleine lekkage opgelopen.

Schip vaart op havendam van Hansweert (foto: HV Zeeland)

Marine-order voor Damen

Damen Shipbuilding mag een nieuw bevoorradingsschip voor de Koninklijke Marine bouwen. Dat biedt in Vlissingen werk aan ongeveer honderd mensen. Die gaan zich bezighouden met engineering, begeleiding, inkoop en projectmanagement. Het schip wordt gebouwd op de Damen-werf in Roemenië; de afbouw vindt plaats in Den Helder.

Het Combat Support schip van Damen (foto: Damen Schelde)

Over orders gesproken: vandaag wordt in Delft bekend gemaakt waar het zogenoemde European Hyperloop Center (EHC) komt. Zeeland en Groningen zijn hiervoor in de race. Het testcentrum bestaat uit een buis van drie kilometer en een onderzoekslaboratorium. De onderzoeken die gedaan worden in het centrum moeten uitwijzen of de hyperloop een realistisch alternatief wordt voor korte afstandsvluchten.

Duizend kilometer per uur

In een hyperloop 'vliegt' een capsule door een buis die vrijwel vacuüm gezogen is. Door de lage luchtweerstand kunnen snelheden tot wel duizend kilometer per uur worden gehaald. Het is de bedoeling dat het systeem over een jaar of tien zowel voor goederenvervoer als voor personenvervoer gebruikt kan worden.

Voorbeeld van een Hyperloop (foto: Hardt Hyperloop)

Voor 21 patiënten van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN), met negen vestigingen in Zeeland gloort er hoop. De rechter bepaalde gisteren dat VGZ hun behandeling ten onrechte heeft geweigerd. Volgens de rechter is het de arts die bepaalt welke behandeling een patiënt nodig heeft. VGZ moet binnen vijf dagen de aanvragen van de patiënten opnieuw beoordelen.

Bestuurscrisis Hoek compleet

De bestuurscrisis bij HSV Hoek is compleet. Het voltallige bestuur volgt het voorbeeld van de voorzitter en stapt met onmiddellijke ingang op. Gisteren maakte voorzitter Henk Ceelen bekend zijn functie neer te leggen wegens een verschil van inzicht tussen de vereniging en de Stichting Promotie HSV Hoek.

In een kort bericht laten de overige bestuursleden weten deze stap te begrijpen en te onderschrijven en dat ook zij daarmee te maken hebben. Omdat de bestuursleden niet het gevoel hebben dat de samenwerking op korte termijn kan verbeteren hebben ze unaniem besloten om als bestuur af te treden

's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Weer

Het regent vandaag, in de loop van de middag komen er een paar opklaringen. Het wordt vandaag maximaal 12 graden.