Groot onderzoek naar de Zeeuwse energietransitie

Windmolens bij de Kaloot (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Volgens onderzoeker Herman Lelieveldt van de UCR is het klimaatakkoord dat dit jaar gesloten is aanleiding om dit onderzoek te doen. In het akkoord is afgesproken dat in verschillende regio's stappen gezet worden richting een duurzame energievoorziening. Zeeland is een van die regio's. "We gaan dus eigenlijk kijken naar de energietransitie in Zeeland", legt Lelieveldt uit.

Draagvlak

Volgens Lelieveldt gaat het dan niet over de techniek achter duurzame energie, zoals windmolens of zonnepanelen, maar over de manier waarop besloten wordt om die technieken toe te passen. Bijvoorbeeld gemeenteraden hebben volgens de onderzoeker niet altijd helder waar ze allemaal rekening mee moeten houden als ze besluiten om bijvoorbeeld een vergunning voor zonnepark moeten afgeven. Dat zorgt ervoor dat er geen keuzes worden gemaakt, of dat er vergunningen worden afgegeven voor projecten waar betrokkenen en omwonenden achteraf niet gelukkig mee zijn. "Je wil eigenlijk dat er meer draagvlak is en dat iedereen z'n zegje kan doen en dat je zo een energieopwekking krijgt waar iedereen zich achter kan vinden", aldus Lelieveldt.

Het onderzoek is volgens Lelieveldt niet bedoeld om kritiek op de energietransitie te sussen. Wel willen de onderzoekers kijken hoe bijvoorbeeld omwonenden beter betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van de plannen.

De UCR krijgt in totaal 400.000 euro om onderzoek te doen naar de besluitvorming rondom duurzame energie. Drie ton wordt beschikbaar gesteld door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het resterende bedrag komt voor rekening van de provincie Zeeland.