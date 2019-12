Afgesloten Westkade Sas van Gent eist eerste slachtoffer: drogist sluit de deuren

De afgesloten Westkade bij Rosier net buiten Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

"We wonen ook in het pand", legt Isabelle Dosse-Titulaer uit. Een faillissement zou daarom verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Daarom stopt ze er nu mee voor het zo ver is.

Het klantenbestand bestond voor een groot deel uit Belgen. Zeker de oudere klanten weten sinds de Westkade is afgesloten de winkel niet meer te vinden volgens de drogist. "Het scheelt meer dan de helft van de klanten", aldus Dosse-Titulaer.

Eind februari 2019 werd een stuk Westkade aan de zuidkant van Sas van Gent afgesloten. Het gaat om de kade bij kunstmestfabrikant Rosier. Uit onderzoek bleek dat de kade in zo'n slechte staat verkeerde dat hij spontaan kon inzakken of verschuiven.

De winkel begon meer dan vijftig jaar geleden als een parfumerie van de oma van de huidige eigenaresse en haar opa had een kapperszaak. In 1977 werden de zaken samengevoegd en kwam de vader van mevrouw Dosse-Titulaer in de zaak. Zelf werkt ze er nu 32 jaar. Dosse-Titulaer: "Mijn vader vindt het jammer dat ze zaak stopt, maar hij begrijpt het wel." Zelf gaat ze op zoek naar nieuw werk.

Tijdsplanning

Wanneer de werkzaamheden aan de Westkade beginnen, is nog niet duidelijk. Daarom is er ook niets te zeggen over het eind van die werkzaamheden. Dat de Westkade heel volgend jaar dicht blijft, is niet ondenkbaar. Inmiddels stopt de eerste middenstander in Sas van Gent, heeft bijna de hele middenstand er last van en begint ook Philippine de afsluiting te voelen.

