North Sea Port houdt haventarieven komend jaar laag

Haven in Gent (foto: Omroep Zeeland)

Ook in 2019 was er een gematigde stijging ten opzichte van concurrerende havens als Rotterdam en Antwerpen. Voor Vlissingen en Terneuzen stijgen de tarieven met 2 procent en voor Gent is dat 0,6 procent. In 2019 was deze verhouding net omgekeerd. Op die manier moeten de haventarieven in Gent en Zeeland naar elkaar toegroeien en uiteindelijk helemaal gelijk worden.

Gelijkschakeling

Sinds de fusie betalen zeeschepen nog maar één keer als ze het gebied van North Sea Port binnenvaren. Tot een paar jaar geleden moesten zeeschepen betalen als ze de havens van Zeeland binnen voeren, en nóg een keer als ze de grens met Vlaanderen passeerden en ze havens van Gent aandeden.

In 2020 laat North Sea Port ook binnenvaartschepen nog maar één keer betalen. "We willen benadrukken dat North Sea Port één gebied is en niet meer uit een Zeeuws en een Vlaams gedeelte bestaat", aldus woordvoerder Johan Bresseleers. "Dit levert voor de binnenvaartschepen dus een besparing op van 50 procent."

Eén tariefreglement

Naast de tarieven die voor het hele gebied uiteindelijk gelijk moeten worden, worden ook de reglementen langzaam maar zeker geharmoniseerd. "Dit moet de klantvriendelijkheid vergroten. Op den duur is het één tarief en overal dezelfde regels, omdat we één gebied zijn", aldus woordvoerder Bresseleers.