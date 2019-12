Hoogleraar: Situatie in Kapelle is uniek in bestuurlijk Nederland

(foto: Omroep Zeeland)

Ondanks 39 sollicitaties heeft de vertrouwenscommissie nog geen enkele kandidaat geschikt bevonden. En nu stapt de waarnemer, Huub Hieltjes, ook nog op. Hij wordt burgemeester in Duiven.

Hopeloos verdeeld

Volgens Boogers is de vertrouwenscommissie hopeloos verdeeld, of zijn ze in Kapelle op zoek naar een tweede Anton Stapelkamp. "En die bestaat niet", zegt hij. In Kapelle hebben ze sinds het vertrek van Anton Stapelkamp, nu twee jaar geleden, een waarnemend burgemeester.

De afgelopen twee jaar heeft Kapelle twee keer een sollicitatieronde gehouden voor een nieuwe burgemeester. In totaal solliciteerden er 39 mensen, maar die werden allemaal afgewezen door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.

"Ik weet zeker dat er geschikte kandidaten bij zaten", zegt Boogers. "Maar je ziet landelijk ook dat er minder mensen solliciteren als burgemeester. De functie is zwaarder geworden, en herbenoeming is geen vanzelfsprekendheid meer."

Iemand uit de buurt

Daar komt nog bij dat Kapelle niet naast de deur is voor de meeste bestuurders. "Je vraagt nogal wat van kandidaten. Ze moeten, vaak met hun gezin, gaan verhuizen en dat is natuurlijk best ingrijpend. Dus ik verwacht dat het uiteindelijk iemand uit de buurt wordt."

Commissaris van de Koning Han Polman heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt in Kapelle. "Hieltjes gaat niet direct weg. In januari heb ik een gesprek met de leden van de gemeenteraad, dat overigens al gepland stond, over deze kwestie. Maar wat er ook gebeurt, Kapelle komt nooit zonder burgemeester te zitten."

