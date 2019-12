Zeeland grijpt naast Europees testcentrum supersonische hyperloop

Voorbeeld van een hyperloop (foto: Hardt Hyperloop)

Het EHC is een initiatief van de Nederlandse ontwikkelaar Hardt Hyperloop. Hardt Hyperloop heeft de afgelopen weken de voorstellen van Groningen en Zeeland onderzocht op drie criteria: locatie, financiën en ecosysteem. De keuze voor Groningen was volgens Tim Houter van Hardt Hyperloop simpel. "Groningen was op alle gebieden beter dan Zeeland", aldus Houter.

Het testcentrum is niet alleen een faciliteit voor Hardt Hyperloop, maar wordt opengesteld voor ontwikkelaars van over de hele wereld. De onderzoeken die gedaan worden in het centrum moeten uitwijzen of de hyperloop een realistisch alternatief wordt voor korte afstandsvluchten. Het EHC moet in 2022 worden geopend.

#HupHyperloop

In de provincie Groningen werd de afgelopen weken fanatiek actie gevoerd om de hyperloop naar het noorden te krijgen. Zo organiseerde een groep ondernemers zich onder de noemer #HupHyperloop en werden geld en middelen ingezameld om de aandacht op Groningen te vestigen als aantrekkelijke locatie voor het testcentrum.

Wat is een hyperloop? De hyperloop doet een beetje denken aan ouderwetse buizenpost maar dan met magnetisme. Een capsule vliegt door een buis die vrijwel vacuüm gezogen is. Door de lage luchtweerstand kunnen snelheden tot wel duizend kilometer per uur worden gehaald. Het is de bedoeling dat het systeem over een jaar of tien zowel voor goederenvervoer als voor personenvervoer gebruikt kan worden.

Artist impression van het testcentrum (foto: Hardt Hyperloop)

