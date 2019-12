Scheepvaart Schelde-Rijnkanaal urenlang stilgelegd voor zoektocht naar vermoorde loodgieter

Zoektocht naar delen van lijk in Schelde-Rijnkanaal (foto: HV Zeeland)

Bij de politie was informatie binnengekomen dat delen van het lichaam van Van der Heyden op die plek in het Schelde-Rijnkanaal gedumpt zouden zijn. De politie doorzocht het kanaal met vier duikers, twee boten van Rijkswaterstaat en een sonarboot.

Laptop

Of er daarbij lichaamsdelen gevonden werden, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat er een laptop boven water werd gehaald. Wat de eventuele rol is van de laptop in deze zaak is nog onbekend.

Wat er precies met de loodgieter is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk. De politie heeft inmiddels zeven verdachten aangehouden. Zondagavond 2 juni vertrok hij uit zijn woning in Lint. Tegen zijn vrouw zei de man dat het om een spoedklus ging. Sindsdien is de man niet meer gezien.

Relatie

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat Van der Heyden die avond bij een Nederlandse vrouw in het Belgische Zoersel is geweest met wie hij een relatie had. Zij is een van de verdachten die nu vastzitten. In de dagen na 2 juni is de bestelbus van de loodgieter meerdere keren gesignaleerd in West-Brabant.

De bestelbus van Van der Heyden is door de politie onderzocht. Daarbij vond de politie bloedsporen. De politie denkt dat de loodgieter door geweld om het leven is gebracht op of in de directe omgeving van het woonwagenkamp aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen.

In stukken gehakt

Nadat Van der Heyden om het leven zou zijn gebracht, zou zijn lichaam in stukken zijn gehakt of verbrand. De resten zouden daarna zijn vervoerd in een speciekuip en gedumpt in de omgeving van Steenbergen.

De politie denkt dat Van der Heyden door de vrouw uit Zoersel en haar omgeving onder druk is gezet om geld af te staan. Toen zou zijn gebleken dat hij minder rijk was dan de verdachten dachten, zou de situatie uit de hand zijn gelopen.