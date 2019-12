Dit jaar mogelijk uit rode cijfers, maar PZEM is er nog niet

De aandeelhoudersvergadering op 20 december 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Dat zou volgens de laatste verwachting om een verlies van 12 miljoen euro gaan. Maar daarna zien de prognoses van PZEM er beter uit. Zoals eerder dit jaar al werd verwacht zouden er dan vanaf 2021 structureel zwarte cijfers moeten komen. Dat betekent dat het bedrijf vanaf dan ieder jaar winst maakt. Maar alles onder voorbehoud want volgens PZEM hangt het van veel factoren af waaronder het waterbedrijf Evides.

PZEM bezit namelijk vijftig procent van de aandelen van Evides. En dat is zeer welkom geld voor PZEM. Jaarlijks keert Evides 40 miljoen aan dividend uit. Dat is de winst. Daarvan krijgt het bedrijf PZEM dus 20 miljoen. En die hebben ze hard nodig om hun eigen positieve resultaat te kunnen laten zien. Zouden ze dit niet hebben gehad dan waren er dit jaar opnieuw rode cijfers geweest.

PZEM, hoe zit het ook alweer? 1991 fuseert PZEM met de Watermaatschappij Zuidwest Nederland. Hieruit ontstaat uiteindelijk DELTA NV en in 2002 komt ZeelandNet erbij. In 2017 moet DELTA NV, vanwege overheidsregels, worden gesplitst en wordt een deel (DELTA Retail) verkocht. Dat gaat verder onder de naam DELTA. Het richt zich op het aanbieden van energieproducten op de particuliere markt en het aanbieden van telefonie, internet en televisie. Het resterende bedrijf dat dan nog over is gaat verder onder de naam PZEM. Dat richt zich op het produceren van energie, handel in energie en het aanbieden van energieproducten en diensten op de zakelijke markt.

Maar de Zeeuwse aandeelhouders (Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten) van PZEM willen dat de aandelen van Evides in hun handen komen. Ze willen dus aandeelhouder worden van het waterbedrijf en ook dat dividend krijgen. Op die manier wordt die 20 miljoen verdeeld tussen de Provincie en gemeenten en krijgen ze allemaal zo'n 1,4 miljoen euro.

Twintig miljoen zelf hard nodig

Op dit moment is dat alleen niet haalbaar want PZEM zelf heeft die twintig miljoen nog hard nodig zegt wethouder Jon Herselman namens de gemeente Kapelle. "Dat kunnen ze financieel nog niet aan en de consequenties als je dat wel zou doen kunnen wij niet voor onze rekening nemen."

Want volgens Herselman is het bedrijf een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid. "PZEM gaf zelf tijdens de vergadering aan dat ook steeds meer universitair geschoolde jongeren het bedrijf een interessante werkgever vinden en ervoor terug willen komen naar Zeeland."

De aandeelhouders hebben in overleg met PZEM afgesproken dat nu onderzocht wordt of de provincie en Zeeuwse gemeenten die vijftig procent aandelen kunnen krijgen van het waterbedrijf, maar dat het dividend, dus de uit te keren winst, bij PZEM blijft.

In ieder geval tot het bedrijf zelfstandig financieel gezond is en blijft. Volgens Herselman is het de beste optie. "Wij worden dus wel rechtstreeks aandeelhouder maar dan zonder het geld. Het is op dit moment het maximaal haalbare dus dan ga je voor de second best."

Lees ook: