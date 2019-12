Wielrenner Tolhoek hoopt op kansen voor eigen succes in Giro

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

De Ronde van Italië begint op 9 mei met een proloog in Hongarije. Daarna volgen nog twee ritten in het land. De overige etappes worden in Italië gereden.

Tolhoek wordt in de Giro gekoppeld aan klassementsrenner George Bennett. "Ik ben blij met het programma dat ik komend jaar mag rijden. Als ik goed in vorm ben hoop ik ook voor eigen succes te kunnen rijden in de Giro."

De selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Italië ziet er voorlopig zo uit: George Bennett, Koen Bouwman, Dylan Groenewegen, Lennard Hofstede, Amund Grøndahl Jansen, Antwan Tolhoek en Mike Teunissen.

Tolhoek wil in 2020 een rit winnen in de grote wielerronde. Dat vertelde de renner uit Yerseke onlangs al in een uitgebreid interview met Omroep Zeeland. In 2019 won Tolhoek (25) een etappe in de Ronde van Zwitserland.

Vandaag werden de renners van Jumbo-Visma aan pers en publiek voorgesteld. De ploeg keerde net terug van een tiendaags trainingskamp in Spanje. Tolhoek vertrekt nu naar Australië waar zijn seizoen gaat beginnen.

