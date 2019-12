Minder klok, meer rock! Hugo laat het verpleeghuis rocken

Zevenbergen (73 jaar) organiseert dit jaar voor het eerst de Gasthuis Top 20. Alle bewoners konden stemmen.

Hoog in de top 20 eindigde Rob de Nijs met 'Ritme van de regen' en Willy Alberti met 'De glimlach van een kind'. Maar op één staat 'Hotel California' van de Eagles. Hugo Zevenbergen: "Dat vind ik een heel goed nummer. Die mag volgend jaar weer op één."

Het lied 'Als de klok van Arnemuiden' wordt wel heel erg vaak gedraaid, vindt muziekliefhebber Hugo Zevenbergen. Jan Wielemaker (65 jaar) valt hem bij: "'Als de klok van Arnemuiden dat draait hele dagen. Dat is geen muziek. Liever een beetje rock en roll, dat is een beetje pittiger, he."

Hugo Zevenbergen draait luid zijn muziek als hij met zijn electrische rolstoel door de gangen rijdt. "Heavy metal, rock, tot de gouden ouwe van de Rolling Stones en The Beatles. Er zijn ook andere smaken dan de 'Klok van Arnemuiden.' Tegen de 'Klok van Arnemuiden' is niets tegen, maar muziek heeft een breder scala dan dat."

Mien de Visser herstelt van een gebroken heup. Wat vindt zij van de rockmuziek van Hugo Zevenbergen? "Ik ben niet zo rockachtig. Maar ieder het zijne." Zelf houdt zij van andere muziek. "Ik ben christelijk en ik hou van geestelijke liederen."

Hugo Zevenbergen heeft de ziekte van Parkinson en woont sinds twee jaar in verpleeghuis 't gasthuis in Middelburg. "Dat is soms een hard gelag. Maar ik maak er het beste van."

De Top 20 blijkt een groot succes. De gemeenschappelijke aula zit vol als presentator Bert van Leerdam de nummers aankondigt. De muziek schalt door het verpleeghuis. Volgend jaar komt er een vervolg.

Verpleeghuis 't Gasthuis Top 20 2019

1. Eagles - Hotel California

2. Bløf - Zoutelande

3. Danny Vera - Rollercoaster

4. U2 - Where the streets have no name

5. Simon & Garfunkel - Bridge over troubled water

6. Bruce Springsteen - Born in the USA

7. Willy Alberti - De glimlach van een kind

8. Rob de Nijs - Ritme van de regen

9. André Hazes - Bloed Zweet en Tranen

10. Vader Abraham - Kleine café

11. Wim Sonneveld - Het dorp

12. Mama's & papa's - California dreamin'

13. Cats - One way wind

14. ABBA - Dancin Queen

15. Neil Young - Heart of gold

16. Armand - Ben ik te min

17. Pink Floyd - Comfortably Numb

18. Doe Maar - Is dit alles

19. Rolling Stones - I can't get no (Satisfaction)

20. Elvis Presley - Heartbreak Hotel